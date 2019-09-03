В 12 магазинах Саратова в День знаний незаконно продавали алкоголь

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-03T10:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 2 сентября, в День знаний прошли рейды по незаконной продаже алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в Ленинском районе выявили пять торговых точек, по две в Заводском и Кировском районах. По одному факту незаконной продажи обнаружили в Волжском, Октябрьском и Фрунзенском районах областного центра.

Нарушителям вручили протоколы, по одному из них подготовлены материалы для направления и принятия решения в суде.

Юридическим лицам грозит до 300 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU