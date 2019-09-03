В 12 магазинах Саратова в День знаний незаконно продавали алкоголь
Прошел рейд
Изменить размер текста:
Вчера, 2 сентября, в День знаний прошли рейды по незаконной продаже алкоголя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в Ленинском районе выявили пять торговых точек, по две в Заводском и Кировском районах. По одному факту незаконной продажи обнаружили в Волжском, Октябрьском и Фрунзенском районах областного центра.
Нарушителям вручили протоколы, по одному из них подготовлены материалы для направления и принятия решения в суде.
Юридическим лицам грозит до 300 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU