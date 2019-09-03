Из Саратовской области не выпустили зараженную чечевицу
В партии продукции обнаружили опасный сорняк
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В августе 2019 года госинспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении карантинного контроля выявил 310 тонн зараженной чечевицы из района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в продукции обнаружен опасный сорняк повилика. Это растение обвивается вокруг хозяина и питается его соками.
Повилика снижает урожай и качество продукции, является переносчиком вирусных болезней растений.
Чечевицу не выпустили за пределы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU