Припаркованный Opel не дает ремонтировать водовод на Соколовой
Очередной припаркованный автомобиль в Саратове мешает ремонту.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», коммунальщики не могут приступить к работам на Соколовой, 18/40.
На месте предполагаемого повреждения водовода стоит Opel с номерным знаком О739ОУ 64.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру: (8452) 24-65-24, — просят сотрудники ООО «КВС».
Напомним, это не первый случай, когда коммунальные работы задерживались из-за припаркованных машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU