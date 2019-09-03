Припаркованный Opel не дает ремонтировать водовод на Соколовой

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-03T10:46:56+03:00

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Очередной припаркованный автомобиль в Саратове мешает ремонту.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», коммунальщики не могут приступить к работам на Соколовой, 18/40.

На месте предполагаемого повреждения водовода стоит Opel с номерным знаком О739ОУ 64.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру: (8452) 24-65-24, — просят сотрудники ООО «КВС».

Напомним, это не первый случай, когда коммунальные работы задерживались из-за припаркованных машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU