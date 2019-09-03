В Балакове приверженца пьяной езды отправили в колонию
Его на полтора года лишили прав
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Суд признал 37-летнего жителя Балакова виновным в нарушении правил дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 12 июня подсудимый на своем ВАЗ-21093 ехал по городу. У дома №104 по улице Братьев Захаровых его остановили и выявили, что он пьян.
Мужчину обязали провести восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишили прав на полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU