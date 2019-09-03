2019-09-03T10:45:41+03:00
Происшествия

В Балакове приверженца пьяной езды отправили в колонию

Его на полтора года лишили прав
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 37-летнего жителя Балакова виновным в нарушении правил дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 12 июня подсудимый на своем ВАЗ-21093 ехал по городу. У дома №104 по улице Братьев Захаровых его остановили и выявили, что он пьян.

Мужчину обязали провести восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима и лишили прав на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально
«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю
В Саратове планируют реконструировать школу №99
Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки
В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают
В Саратове до зимы закрыли квест «Оно»
Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями
Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
Сменился директор цементного завода в Вольске
Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове