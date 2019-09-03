В Саратовской области может появиться арахис из США
Ограничение отменено
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области сообщает об отмене ограничений на ввоз определенной иностранной продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 26 августа 2019 в страну можно привезти арахис из США.
Продукция может появиться и в Саратовской области, при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна, продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований.
ИСТОЧНИК KP.RU