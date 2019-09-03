Саратовские актеры вышли в финал конкурса «Театральное Приволжье»
Ребята покажут спектакль «Гадкий утенок»
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Детская студия «Театралика» вышла в финал конкурса «Театральное Приволжье». Ребята покажут спектакль «Гадкий утенок».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, все выступления можно увидеть на сайте фестиваля, в соцсетях, на региональных каналов. Лучших определят по интернет-голосованию.
Победителей наградят в Нижнем Новгороде в декабре.
ИСТОЧНИК KP.RU