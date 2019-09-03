2019-09-03T10:36:03+03:00
Общество

Саратовские спортсмены стали призерами первенства Европы по кикбоксингу

В состязаниях приняли участие свыше 1,5 тыс. человек
Дарья Вострикова
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С 26 по 31 августа в Венгрии прошло Первенство Европы по кикбоксингу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие свыше 1,5 тыс. человек из 39 стран мира.

Глеб Шафирова взял серебро среди старших юношей весом 67 кг, Артем Штырков получил бронзу среди 60-килограммовых парней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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