Саратовская теннисистка взяла серебро всероссийского турнира
Состязания прошли в Рязани
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В Рязани прошел всероссийский рейтинговый турнир по теннису «Чемпионат и первенство Рязанской области».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 23 спортсменки из Сочи, Москвы, Воронежа, Химок, Липецка, Курска и других городов.
Воспитанница школы «Олимпийские ракетки» Полина Кайбекова в финале уступила хозяйке поля Василисе Куприяновой и поэтому завоевала серебро турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU