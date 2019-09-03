Саратовская спортсменка взяла две медали международного турнира по теннису
Состязания прошли в Пензе
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В Пензе 31 августа завершился международный турнир по теннису ITF.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 32 спортсменки из шести стран.
Воспитанница школы «Олимпийские ракетки», финалистка чемпионата России-2017 Анастасия Гасанова завоевала две медали.
Она взяла третье место в полуфинале, уступив Виталии Дятченко и второе — в паре вместе с украинкой Ганной Познихиренко.
ИСТОЧНИК KP.RU