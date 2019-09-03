В Саратове кассир украл кондиционер на заправке

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-03T09:21:28+03:00

Его добычей стала также 21 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В конце августа в Саратове обокрали офис автозаправки на улице Большая Горная, 200.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам заявителя, неизвестный похитил 21 тыс. рублей и кондиционер Samsung.

2 августа полиция задержала подозреваемого — 45-летнего кассира-заправщика этой фирмы. Ранее он уже был судим за кражу.

Обыск ничего не дал. Деньги мужчина успел потратить, а кондиционер продал на Сенном рынке за 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU