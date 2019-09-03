В школах Саратова отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-03T09:20:21+03:00

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Сегодня, 3 сентября, в саратовских школах пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, запланированы классные часы, линейки, презентации, выставки рисунков и плакатов, акции. В них примут участие правоохранители, ветераны, участники контртеррористических мероприятий.

Ученикам напомнят, что бывает за участие в несанкционированных митингах, экстремизм и групповые нарушения общественного порядка, а также объяснят, что делать в случае террористических атак.

ИСТОЧНИК KP.RU