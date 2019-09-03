Саратовцы увидят «Полеты над диваном»
Выставка состоится сегодня
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Сегодня, 3 сентября, в 16:00 на Первомайской, 47/53 торжественно откроют выставку работ творческой мастерской Людмилы Моисеевой «Полеты над диваном».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие организовывает городской центр имени П. А. Столыпина.
Авторами работ являются художники-любители, которые представят свои портреты, натюрморты, пейзажи и другие жанры.
Посетить выставку можно до конца сентября с 10:00 до 18:00 бесплатно в центре имени Столыпина.
ИСТОЧНИК KP.RU