Саратовцы увидят «Полеты над диваном»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-03T09:09:30+03:00

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Сегодня, 3 сентября, в 16:00 на Первомайской, 47/53 торжественно откроют выставку работ творческой мастерской Людмилы Моисеевой «Полеты над диваном».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие организовывает городской центр имени П. А. Столыпина.

Авторами работ являются художники-любители, которые представят свои портреты, натюрморты, пейзажи и другие жанры.

Посетить выставку можно до конца сентября с 10:00 до 18:00 бесплатно в центре имени Столыпина.

ИСТОЧНИК KP.RU