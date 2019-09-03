2019-09-03T09:09:30+03:00
Общество

Саратовцы увидят «Полеты над диваном»

Выставка состоится сегодня
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 сентября, в 16:00 на Первомайской, 47/53 торжественно откроют выставку работ творческой мастерской Людмилы Моисеевой «Полеты над диваном».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие организовывает городской центр имени П. А. Столыпина.

Авторами работ являются художники-любители, которые представят свои портреты, натюрморты, пейзажи и другие жанры.

Посетить выставку можно до конца сентября с 10:00 до 18:00 бесплатно в центре имени Столыпина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально
«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю
В Саратове планируют реконструировать школу №99
Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки
В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают
В Саратове до зимы закрыли квест «Оно»
Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями
Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
Сменился директор цементного завода в Вольске
Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове