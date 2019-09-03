В Саратове 13 раз судимая женщина обокрала посетительницу кафе

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-03T09:07:13+03:00

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В отдел полиции Заводского района с заявлением о краже обратилась 46-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 13 мая, с 17:30 по 17:40, в кафе на улице Орджоникидзе кто-то забрал из ее сумки 8 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказалась 41-летняя рецидивистка из Энгельса, которая уже 13 раз успела «отсидеть».

Гражданка во всем призналась.

ИСТОЧНИК KP.RU