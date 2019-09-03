В Балашове мошенница обманула женщину с покупкой детской кроватки
Доверчивая покупательница перевела ей свыше 5 тыс. рублей
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Полиция Балашовского района раскрыла мошенничество в отношении 51-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 мая, около 23:00, она нашла в соцсетях объявление о продаже бортиков для детской кроватки и после переписки с продавцом из Оренбургской области перечислила ему свыше 5 тыс. рублей предоплаты.
После этого связь прервалась.
Вчера, 2 сентября, по подозрению в преступлении в отдел доставили 23-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU