В Балашове мошенница обманула женщину с покупкой детской кроватки

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-03T09:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Балашовского района раскрыла мошенничество в отношении 51-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 мая, около 23:00, она нашла в соцсетях объявление о продаже бортиков для детской кроватки и после переписки с продавцом из Оренбургской области перечислила ему свыше 5 тыс. рублей предоплаты.

После этого связь прервалась.

Вчера, 2 сентября, по подозрению в преступлении в отдел доставили 23-летнюю жительницу Ростова-на-Дону. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU