Улицу Чапаева планируется открыть через две недели
Ведется укладка асфальта
Фото саратовского филиала "Т Плюс"
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Улицу Чапаева в Саратове могут открыть через две недели.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начались работы по благоустройству после реконструкции теплотрассы от ТЭЦ-5.
На участке от Большой Горной до Зарубина ведется укладка асфальта. Там также будут установлены новые бордюры.
Завершить все работы и запустить новый трубопровод планируется к концу следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU