Улицу Чапаева планируется открыть через две недели

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-03T09:06:23+03:00

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Улицу Чапаева в Саратове могут открыть через две недели.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начались работы по благоустройству после реконструкции теплотрассы от ТЭЦ-5.

На участке от Большой Горной до Зарубина ведется укладка асфальта. Там также будут установлены новые бордюры.

Завершить все работы и запустить новый трубопровод планируется к концу следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU