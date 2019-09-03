2019-09-03T09:06:23+03:00
Общество

Улицу Чапаева планируется открыть через две недели

Ведется укладка асфальта
Екатерина Семенова
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Фото саратовского филиала "Т Плюс"Фото саратовского филиала "Т Плюс"
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Улицу Чапаева в Саратове могут открыть через две недели.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начались работы по благоустройству после реконструкции теплотрассы от ТЭЦ-5.

На участке от Большой Горной до Зарубина ведется укладка асфальта. Там также будут установлены новые бордюры.

Завершить все работы и запустить новый трубопровод планируется к концу следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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