2019-09-03T09:05:24+03:00
Происшествия

В Пугачеве мужчина угнал машину, которую ему отдали на химчистку

Злоумышленник во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Пугачевского района раскрыла угон у 35-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 сентября 34-летний знакомый взял ключи, которые ему дали для химчистки, и забрал автомобиль Lada Priora на Октябрьской, 117.

Машину обнаружили у дома №1 по Пушкинской улице и вернули владельцу.

Гражданин во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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