В Пугачеве мужчина угнал машину, которую ему отдали на химчистку
Злоумышленник во всем признался
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Полиция Пугачевского района раскрыла угон у 35-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 сентября 34-летний знакомый взял ключи, которые ему дали для химчистки, и забрал автомобиль Lada Priora на Октябрьской, 117.
Машину обнаружили у дома №1 по Пушкинской улице и вернули владельцу.
Гражданин во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU