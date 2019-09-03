В Пугачеве мужчина угнал машину, которую ему отдали на химчистку

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-03T09:05:24+03:00

Злоумышленник во всем признался

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Полиция Пугачевского района раскрыла угон у 35-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 2 сентября 34-летний знакомый взял ключи, которые ему дали для химчистки, и забрал автомобиль Lada Priora на Октябрьской, 117.

Машину обнаружили у дома №1 по Пушкинской улице и вернули владельцу.

Гражданин во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU