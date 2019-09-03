На «Киновертикаль-2019» поступило более 300 заявок

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-03T08:57:31+03:00

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Оргкомитет VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» завершил обработку поступивших заявок.

В этом году на конкурс заявлено 337 киноработ от авторов из 35 регионов России и пяти зарубежных стран. Впервые среди них представлены юные авторы из Карелии и Мордовии. К числу зарубежных стран – постоянных участниц «Киновертикали» (Донецкой и Луганской Народным республикам, Казахстану и Беларуси) в этом году присоединилась Эстония.

Саратовская область представлена авторами из 18 муниципальных районов.

Среди четырех номинаций этого года абсолютным лидером по количеству поступивших работ является «Свободный полет» (127 анимационных фильмов). На втором месте — «Моя малая родина», практически «догоняет» ее номинация «Общество и я». Году театра в России посвятили свои киноработы авторы из 13 регионов России и Республики Казахстан.

В середине сентября начнет свою работу отборочная комиссия VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль-2019». Профессиональные саратовские кинематографисты составят шорт-лист фильмов, которые пройдут в конкурсную программу. Далее, по уже сложившейся традиции, будет организовано интернет-голосование на приз зрительских симпатий и оценка конкурсных работ членами детского и юношеского жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU