Трое безработных парней украли лавочку возле дома на Антонова

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-03T08:55:13+03:00

Парни признались в краже и вернули добычу

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В поселке Солнечный Саратова из двора украли лавочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД города, заявление от представителя фирмы-владельца поступило 29 августа.

По его словам, лавочку украли из двора дома на улице Антонова около шести вечера. Сумма ущерба составила почти 15,5 тыс. рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. 2 сентября были задержаны двое 19-летних парней и один 20-летний, безработные. Все трое дали признательные показания. Похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU