2019-09-03T08:55:13+03:00
Происшествия

Трое безработных парней украли лавочку возле дома на Антонова

Парни признались в краже и вернули добычу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Солнечный Саратова из двора украли лавочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД города, заявление от представителя фирмы-владельца поступило 29 августа.

По его словам, лавочку украли из двора дома на улице Антонова около шести вечера. Сумма ущерба составила почти 15,5 тыс. рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. 2 сентября были задержаны двое 19-летних парней и один 20-летний, безработные. Все трое дали признательные показания. Похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально
«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю
В Саратове планируют реконструировать школу №99
Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки
В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают
В Саратове до зимы закрыли квест «Оно»
Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями
Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
Сменился директор цементного завода в Вольске
Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове