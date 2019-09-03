После концерта в Саратове Игорь Николаев раскрыл секрет песни «Третье сентября»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-03T07:46:40+03:00

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Поздно вечером 2 сентября музыкант Игорь Николаев раскрыл секрет хита «Третье сентября». Примечательно, что он сделал это после концерта в Саратове, где выступал перед учителями на вручении премии «Высота».

На своей странице в соцсети Instagram Игорь Николаев написал, что ему, как автору текста песни, «льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему».

- Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго, — написал Николаев.

Также он поблагодарил композитора Игоря Крутого и исполнителя песни Михаила Шуфутинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU