2019-09-03T07:46:40+03:00
Общество

После концерта в Саратове Игорь Николаев раскрыл секрет песни «Третье сентября»

Ему льстит обилие постов и мемов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Скрин со страницы Игоря Николаева в InstagramСкрин со страницы Игоря Николаева в Instagram
Изменить размер текста:

Поздно вечером 2 сентября музыкант Игорь Николаев раскрыл секрет хита «Третье сентября». Примечательно, что он сделал это после концерта в Саратове, где выступал перед учителями на вручении премии «Высота».

На своей странице в соцсети Instagram Игорь Николаев написал, что ему, как автору текста песни, «льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему».

- Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго, — написал Николаев.

Также он поблагодарил композитора Игоря Крутого и исполнителя песни Михаила Шуфутинского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игорь Николаев в Саратове извинился перед преподавателями консерватории им. Собинова

Он пообещал учиться

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально
«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю
В Саратове планируют реконструировать школу №99
Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки
В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают
В Саратове до зимы закрыли квест «Оно»
Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями
Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
Сменился директор цементного завода в Вольске
Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове