HammAli & Navai «придавили» саратовских первокурсников басами

СЕГОДНЯ 21:22 2019-09-02T21:30:23+03:00

Группа задержалась и студентам пришлось их долго выкликать [видео]

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Сегодня, 2 сентября, на областном празднике первокурсников «Поехали!» на Театральной площади в Саратове выступили группы RASA и HammAli & Navai.

Они спели для более чем 15 тыс. студентов и местных жителей, пришедших на концерт.

Также в рамках праздника прошли выступления творческих коллективов местных вузов.

Участники группы RASA поприветствовали саратовцев и исполнили свои знаменитые песни, например, «Танцы под фонарем», «Пчеловод» и другие.

- Саратов, вас не слышно! Ну, вы мощные! — кричали музыканты, подбадривая публику.

А студенты и гости праздника скандировали тексты их песен.

Также выступила известная группа HammAli & Navai, исполнив свои хиты, например, «Цветок», «Прятки» и другие.

Перед началом их выступления, которое заметно задержалось, толпа скандировала их название, так сильно их ждали.

Для обеспечения безопасности на мероприятии дежурили сотрудники облспаса, полиции, «скорой».

«Поехали!» закончился красочным фейерверком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729657" frameborder="0"></iframe> HammAli & Navai в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU