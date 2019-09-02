HammAli & Navai «придавили» саратовских первокурсников басами
Сегодня, 2 сентября, на областном празднике первокурсников «Поехали!» на Театральной площади в Саратове выступили группы RASA и HammAli & Navai.
Они спели для более чем 15 тыс. студентов и местных жителей, пришедших на концерт.
Также в рамках праздника прошли выступления творческих коллективов местных вузов.
Участники группы RASA поприветствовали саратовцев и исполнили свои знаменитые песни, например, «Танцы под фонарем», «Пчеловод» и другие.
- Саратов, вас не слышно! Ну, вы мощные! — кричали музыканты, подбадривая публику.
А студенты и гости праздника скандировали тексты их песен.
Также выступила известная группа HammAli & Navai, исполнив свои хиты, например, «Цветок», «Прятки» и другие.
Перед началом их выступления, которое заметно задержалось, толпа скандировала их название, так сильно их ждали.
Для обеспечения безопасности на мероприятии дежурили сотрудники облспаса, полиции, «скорой».
«Поехали!» закончился красочным фейерверком.
HammAli & Navai в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU