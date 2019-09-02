2019-09-02T21:30:23+03:00
Общество

HammAli & Navai «придавили» саратовских первокурсников басами

Группа задержалась и студентам пришлось их долго выкликать [видео]
Ольга Симонова
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HammAli & Navai в СаратовеHammAli & Navai в СаратовеФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 2 сентября, на областном празднике первокурсников «Поехали!» на Театральной площади в Саратове выступили группы RASA и HammAli & Navai.

Они спели для более чем 15 тыс. студентов и местных жителей, пришедших на концерт.

Также в рамках праздника прошли выступления творческих коллективов местных вузов.

Участники группы RASA поприветствовали саратовцев и исполнили свои знаменитые песни, например, «Танцы под фонарем», «Пчеловод» и другие.

- Саратов, вас не слышно! Ну, вы мощные! — кричали музыканты, подбадривая публику.

А студенты и гости праздника скандировали тексты их песен.

Также выступила известная группа HammAli & Navai, исполнив свои хиты, например, «Цветок», «Прятки» и другие.

Перед началом их выступления, которое заметно задержалось, толпа скандировала их название, так сильно их ждали.

Для обеспечения безопасности на мероприятии дежурили сотрудники облспаса, полиции, «скорой».

«Поехали!» закончился красочным фейерверком.

HammAli & Navai в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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