Главе Калининского района продлили срок домашнего ареста

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-03T08:48:38+03:00

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Главе Калининского района Саратовской области Олегу Мортову продлили срок домашнего ареста.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он проведет под домашним арестом еще два месяца.

Напомним, Олега Мортова обвиняют в получении взятки на сумму 550 тыс. рублей. Деньги он якобы получил от фермера за оформление в его собственность объектов недвижимости.

Арестован чиновник был в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU