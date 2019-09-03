Главе Калининского района продлили срок домашнего ареста
Олега Мортова обвиняют в получении взятки
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Главе Калининского района Саратовской области Олегу Мортову продлили срок домашнего ареста.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он проведет под домашним арестом еще два месяца.
Напомним, Олега Мортова обвиняют в получении взятки на сумму 550 тыс. рублей. Деньги он якобы получил от фермера за оформление в его собственность объектов недвижимости.
Арестован чиновник был в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU