Панков: Интерес у нас общий – благо людей

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-02T20:08:38+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Побывав в Балаково в день начала учебного года, встретился сегодня с главой района Соловьевым. Есть ряд вопросов по работе школ, которые надо держать на контроле. В их числе – завершение ремонта в школе №15 так, чтобы учебный процесс при этом проходил эффективно. Понимаю родителей, которые поднимают острые проблемы. Но не понимаю тех, кто сознательно искажает факты. Конечно, важно, чтобы линейка в День знаний была торжественной и красивой. Но спросил ли кто-то родителей, нужно ли, чтобы дети занимались в комфортной, отремонтированной школе? Думаю, ответ очевиден. Качество ремонта и безопасность детей – это главное.

Был сегодня на линейке в другой школе Балаково – №16. Хороший педагогический коллектив, талантливые ученики. Но и вопросов немало – по оснащению, загруженности классов. Для того и встречаюсь с учителями, чтобы знать о проблемах, а не слушать о достижениях.

С родителями и учителями, районной властью обсудим и проблемы школы №15. Пригласив и СМИ, чтобы не было домыслов и кривотолков. Интерес у нас общий – благо людей, жителей Балаково, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU