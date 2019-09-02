Зажгли не по-детски: на «Поехали!» первокурсники устроили пожар

СЕГОДНЯ 20:03 2019-09-02T20:04:34+03:00

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Сегодня, 2 сентября, в Саратове на главной площади города проходит праздник всех первокурсников «Поехали!». Его не смог испортить ни начавшийся дождь, ни загоревшийся на площади контейнер для мусора.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, среди первокурсников нашлось немало приверженцев курения, и в результате заброса в один из мусорных баков непотушенных сигарет в нем загорелся мусор.

Возгорание произошло практически мгновенно, подоспевшие пожарные тушили бак, который извергал на площадь густые клубы дыма и мог посоперничать поначалу с дым-машиной на главной сцене. Благодаря действиям дежуривших на площади пожарных, неароматную «дымовуху» быстро потушили и этот эпизод, как и прошедший несколькими минутами ранее дождь, не испортил праздник первокурсников.

На сцене "дымовал" был не меньшим. Фото Юлии Кековой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729644" frameborder="0"></iframe> На фестивале "Поехали!" первокурсники устроили пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU