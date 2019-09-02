2019-09-02T20:04:34+03:00
Общество

Зажгли не по-детски: на «Поехали!» первокурсники устроили пожар

Праздник первокурсников в Саратове не смогли испортить мелкие происшествия
Юлия Кекова
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Пожарные оперативно справились с горением мусора. Фото Юлия КековаПожарные оперативно справились с горением мусора. Фото Юлия Кекова
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Сегодня, 2 сентября, в Саратове на главной площади города проходит праздник всех первокурсников «Поехали!». Его не смог испортить ни начавшийся дождь, ни загоревшийся на площади контейнер для мусора.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, среди первокурсников нашлось немало приверженцев курения, и в результате заброса в один из мусорных баков непотушенных сигарет в нем загорелся мусор.

Возгорание произошло практически мгновенно, подоспевшие пожарные тушили бак, который извергал на площадь густые клубы дыма и мог посоперничать поначалу с дым-машиной на главной сцене. Благодаря действиям дежуривших на площади пожарных, неароматную «дымовуху» быстро потушили и этот эпизод, как и прошедший несколькими минутами ранее дождь, не испортил праздник первокурсников.

На сцене "дымовал" был не меньшим. Фото Юлии Кековой

На сцене "дымовал" был не меньшим. Фото Юлии Кековой

На фестивале "Поехали!" первокурсники устроили пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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