СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-02T20:13:56+03:00

Около 10 тысяч студентов собрались на Театральной площади Саратова Фото: Ольга Симонова

Изменить размер текста: A A

На фестивале для первокурсников «Поехали!», который проходит на Театральной площади в Саратове собрались 17 тысяч студентов. Кроме 10 тыс. первокурсников еще около 6 тыс студентов других курсов пришли послушать концерт. Для первокурсников это мероприятие не просто праздник, но и приближение, вхождение во взрослую, студенческую жизнь.

По словам одного из студента, поступившего на курс журналистики саратовского государственного университета Андрея Черненко, небольшой дождь и пасмурное небо ни дождь не омрачили столь долгожданное событие.

- Прямо сейчас на главной площади Саратова все первокурсники разных вузов слились в единое целое, ведь они - студенты! Мы как одна большая команда! Это потрясающие ощущения, - поделился Андрей.

На разогреве у известных популярных исполнителей, которые появятся на сцене позже, выступают студенческие коллективы разных вузов, демонстрирую свои таланты - от песен до танцев.

Также на театральной площади города развернулась небольшая ярмарка вкусностей. Там любой проголодавшийся может восполнить свои силы и вкусно перекусить.

ИСТОЧНИК KP.RU