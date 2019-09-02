2019-09-02T20:13:56+03:00
Общество

На Театральной площади в Саратове собрались 17 тысяч студентов

Фестиваль "Поехали!" разворачивается в полную силу
Юлия Кекова
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Около 10 тысяч студентов собрались на Театральной площади СаратоваОколо 10 тысяч студентов собрались на Театральной площади СаратоваФото: Ольга Симонова
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На фестивале для первокурсников «Поехали!», который проходит на Театральной площади в Саратове собрались 17 тысяч студентов. Кроме 10 тыс. первокурсников еще около 6 тыс студентов других курсов пришли послушать концерт. Для первокурсников это мероприятие не просто праздник, но и приближение, вхождение во взрослую, студенческую жизнь.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

По словам одного из студента, поступившего на курс журналистики саратовского государственного университета Андрея Черненко, небольшой дождь и пасмурное небо ни дождь не омрачили столь долгожданное событие.

- Прямо сейчас на главной площади Саратова все первокурсники разных вузов слились в единое целое, ведь они - студенты! Мы как одна большая команда! Это потрясающие ощущения, - поделился Андрей.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

На разогреве у известных популярных исполнителей, которые появятся на сцене позже, выступают студенческие коллективы разных вузов, демонстрирую свои таланты - от песен до танцев.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Также на театральной площади города развернулась небольшая ярмарка вкусностей. Там любой проголодавшийся может восполнить свои силы и вкусно перекусить.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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