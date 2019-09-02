2019-09-02T19:09:11+03:00
Происшествия

В Саратовской области суд рассмотрит дело о гибели женщины под снежной лавиной

Трагедия произошла в Базарном Карабулаке
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела по факту гибели 62-летней женщины под снежной лавиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия случилась 6 марта.

Около 06:45 с гаража сошел пласт снега, который погреб под собой проходившую мимо женщину. Ее откопали через некоторое время спасатели, но к тому времени пострадавшая уже была мертва.

Причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено директору ООО, которая не обеспечила очистку крыши гаража.

Свою вину женщина признала, уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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