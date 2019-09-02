Из энгельсской администрации уволили председателя комитета по ЖКХ

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-02T18:50:44+03:00

Равиль Тугушев освобожден от должности по соглашению сторон

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В администрации Энгельсского района вновь произошли кадровые изменения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальником управления общественных отношений стала Мария Шилова.

Ранее она являлась консультантом отдела по взаимодействию с общественными объединениями в этом же управлении.

Кроме того, с сегодняшнего числа, 2 сентября, по соглашению сторон уволен председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Равиль Тугушев.

ИСТОЧНИК KP.RU