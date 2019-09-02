2019-09-02T18:50:44+03:00
Общество

Из энгельсской администрации уволили председателя комитета по ЖКХ

Равиль Тугушев освобожден от должности по соглашению сторон
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Энгельсского района вновь произошли кадровые изменения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальником управления общественных отношений стала Мария Шилова.

Ранее она являлась консультантом отдела по взаимодействию с общественными объединениями в этом же управлении.

Кроме того, с сегодняшнего числа, 2 сентября, по соглашению сторон уволен председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Равиль Тугушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
HammAli & Navai «придавили» саратовских первокурсников басами
Дежурные трамваи в Саратове встали из-за обрыва провода
Игорь Николаев в Саратове извинился перед преподавателями консерватории им. Собинова
Панков: Интерес у нас общий – благо людей
Зажгли не по-детски: на «Поехали!» первокурсники устроили пожар
Торговцев алкоголем на День знаний в Саратове могут оштрафовать на 300 тыс.
Радаев призвал первокурсников брать пример с Гагарина
В Саратовской области суд рассмотрит дело о гибели женщины под снежной лавиной
На Театральной площади в Саратове собрались 17 тысяч студентов
Шествию студентов и концерту на Театральной не смог помешать дождь
Саратовским учителям вручили статуэтки и по 100 тыс. рублей
Начальник управления ФСБ ждет саратовцев на личном приеме
Юлия Литневская приняла участие в торжественной линейке на День знаний в Лицее гуманитарных наук
В Саратове пройдет выездная школа ВГИКа
В Заводском районе полыхал двухквартирный дом
Мышиная лихорадка: в Саратове умер еще один человек
В Саратове почтут память жертв террактов
Для фестиваля «Поехали!» перекрывают центр Саратова
В Саратове горела дача и две легковушки
Под Саратовом алиментщик под надзором приставов собрал ребенка в школу
Регоператор просит автовладельцев не перекрывать контейнерные площадки
Под Красноармейском тушили крупный пожар
На «Тролзе» продлили режим простоя предприятия, к нему поданы новые иски
Саратовские пловцы взяли 14 медалей чемпионата мира