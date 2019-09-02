Из энгельсской администрации уволили председателя комитета по ЖКХ
Равиль Тугушев освобожден от должности по соглашению сторон
Изменить размер текста:
В администрации Энгельсского района вновь произошли кадровые изменения.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальником управления общественных отношений стала Мария Шилова.
Ранее она являлась консультантом отдела по взаимодействию с общественными объединениями в этом же управлении.
Кроме того, с сегодняшнего числа, 2 сентября, по соглашению сторон уволен председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи Равиль Тугушев.
ИСТОЧНИК KP.RU