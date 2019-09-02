2019-09-02T18:46:45+03:00
Общество

Шествию студентов и концерту на Театральной не смог помешать дождь

Юлия Кекова
Поделиться:
На площади собрались тысячи студентов. Фото Юлии КековойНа площади собрались тысячи студентов. Фото Юлии Кековой
Изменить размер текста:

Сегодня по Саратову прошло шествие первокурсников. Оно предваряло фестиваль "Поехали!", который стартовал затем на Театральной площади.

Шествия по улицам Саратова не испортил даже дождь. Фото Андрея Черненко

Шествия по улицам Саратова не испортил даже дождь. Фото Андрея Черненко

Настроения студентов не смог испортить начавшийся проливной дождь.

Фото Андрея Черненко

Фото Андрея Черненко

- Здесь потрясающая атмосфера! В одних рядах с другими первокурсниками ты чувствуешь себя одной большой командой! Даже дождь не испортил настроение, а поднял боевой дух!

Мы счастливы,что смогли стать частью этого замечательного мероприятия, которое реализовалось благодаря Володину, - заявил корреспонденту "КП-Саратов" один из юных участников шествия.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Напомним, в это время преподаватели ВУЗов собрались на вручение премии "Высота" в здании нового ТЮЗа.

Начались выступления саратовских коллективов на сцене фестиваля "Поехали!" Фото: Ольга Симонова

Начались выступления саратовских коллективов на сцене фестиваля "Поехали!"Фото: Ольга Симонова

По сообщению корреспондента "КП-Саратов", на площади сейчас находится около 10 тысяч человек.

Площадь фестиваля почти до отказа заполнена молодежью. Фото Юлии Кековой

Площадь фестиваля почти до отказа заполнена молодежью. Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Николаев на выступлении в Саратове извинился перед преподавателями консерватории им. Собинова
Панков: Интерес у нас общий – благо людей
Зажгли не по-детски: на «Поехали!» первокурсники устроили пожар
Торговцев алкоголем на День знаний в Саратове могут оштрафовать на 300 тыс.
Радаев призвал первокурсников брать пример с Гагарина
В Саратовской области суд рассмотрит дело о гибели женщины под снежной лавиной
На Театральной площади в Саратове собрались 17 тысяч студентов
Из энгельсской администрации уволили председателя комитета по ЖКХ
Саратовским учителям вручили статуэтки и по 100 тыс. рублей
Начальник управления ФСБ ждет саратовцев на личном приеме
Юлия Литневская приняла участие в торжественной линейке на День знаний в Лицее гуманитарных наук
В Саратове пройдет выездная школа ВГИКа
В Заводском районе полыхал двухквартирный дом
Мышиная лихорадка: в Саратове умер еще один человек
В Саратове почтут память жертв террактов
Для фестиваля «Поехали!» перекрывают центр Саратова
В Саратове горела дача и две легковушки
Под Саратовом алиментщик под надзором приставов собрал ребенка в школу
Регоператор просит автовладельцев не перекрывать контейнерные площадки
Под Красноармейском тушили крупный пожар
На «Тролзе» продлили режим простоя предприятия, к нему поданы новые иски
Саратовские пловцы взяли 14 медалей чемпионата мира