Шествию студентов и концерту на Театральной не смог помешать дождь

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-02T18:46:45+03:00

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Сегодня по Саратову прошло шествие первокурсников. Оно предваряло фестиваль "Поехали!", который стартовал затем на Театральной площади.

Шествия по улицам Саратова не испортил даже дождь. Фото Андрея Черненко

Настроения студентов не смог испортить начавшийся проливной дождь.

Фото Андрея Черненко

- Здесь потрясающая атмосфера! В одних рядах с другими первокурсниками ты чувствуешь себя одной большой командой! Даже дождь не испортил настроение, а поднял боевой дух!

Мы счастливы,что смогли стать частью этого замечательного мероприятия, которое реализовалось благодаря Володину, - заявил корреспонденту "КП-Саратов" один из юных участников шествия.

Фото Юлии Кековой

Напомним, в это время преподаватели ВУЗов собрались на вручение премии "Высота" в здании нового ТЮЗа.

Начались выступления саратовских коллективов на сцене фестиваля "Поехали!"Фото: Ольга Симонова

По сообщению корреспондента "КП-Саратов", на площади сейчас находится около 10 тысяч человек.

Площадь фестиваля почти до отказа заполнена молодежью. Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU