Юлия Литневская приняла участие в торжественной линейке на День знаний в Лицее гуманитарных наук

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-02T16:54:18+03:00

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Сегодня лицей вновь открыл свои двери для юных лицеистов и тех, кто уже познают мир науки. Для многих это был волнующий момент, ведь кто-то учится последний год, а кто-то только-только пришел в лицей и начал учиться.

Поздравила учащихся депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская, не только от лица всего депутатского корпуса, но и как родитель ученицы.

- Дорогие родители, дедушки и бабушки! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Для нас, родителей, это самое спокойное время потому, что когда наши дети в лицее, мы можем быть уверены, что дети с пользой и весело проводят время. И для вас, лицеисты, я уверена, новая встреча с любимой школой — радостное событие, ведь самые лучшие друзья — здесь, самые увлекательные занятия — тоже здесь! — отметила она.

По традиции с напутственной речью выступила заслуженный учитель РФ, директор лицея гуманитарных наук Ольга Суровова, которая поздравила всех с началом нового этапа школьной жизни длиною в целый год, а первоклассников с двойным праздником — Днем знаний и началом интересного жизненного пути. Закончив свое выступление вручением похвальных листов учащимся, отличившимся в учебе.

Конечно же, линейка не обошлась и без яркой и веселой программы с чтением стихов собственного сочинения и песен. О начале нового учебного года оповестил долгожданный школьный звонок. Учащиеся в сопровождении своих классных руководителей отправились на первый в этом году урок.

ИСТОЧНИК KP.RU