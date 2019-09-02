В Саратове пройдет выездная школа ВГИКа
Договоренность достигнута во время посещения института Вячеславом Володиным
Вячеслав Володин посетил ВГИК.
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В следующем году в Саратове пройдет выездная школа ВГИКа.
Как сообщается на странице сторонников председателя Государственной думы volodin.saratov в соцсети Insatagram, соответствующая договоренность достигнута во время посещения Вячеславом володиным ВГИКа.
В рамках выездной школы пройдут мастер-классы и съемки. В музее имени Радищева будут открыты несколько выставок художников ВГИКа, также они приедут на месяц на фестиваль «Хвалынские этюды». Кроме того, запланировано сотрудничество с Саратовским художественным училищем имени А.П. Боголюбова.
ИСТОЧНИК KP.RU