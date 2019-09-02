В Саратове почтут память жертв террактов

2 Сент. 16:13 2019-09-02T16:13:42+03:00

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В Саратове 3 сентября, в 12:00 отметят День солидарности в борьбе с терроризмом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, мероприятие пройдет в сквере Первой учительницы.

Память жертв трагедий и тех, кто погиб при выполнении воинского долга в борьбе с терроризмом, почтят минутой молчания.

В память о детях, погибших в трагедии в Беслане, в небо поднимутся 186 белых шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU