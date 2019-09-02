Для фестиваля «Поехали!» перекрывают центр Саратова

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-02T16:04:43+03:00

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В Саратове изменилась схема движения общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, ограничения и запреты введены на время фестиваля первокурсников «Поехали!».

Сегодня, 2 сентября, перекрыты улицы:

- Радищева от Сакко и Ванцетти до Челюскинцев;

- Горького от Б. Казачьей до Челюскинцев;

- Московская от Вольской до Соборной;

- Радищева от Сакко и Ванцетти до Челюскинцев;

- Горького от Б. Казачьей до Челюскинцев;

- Московская от Вольская до Соборной.

Автобусы маршрутов будут осуществлять объезд по следующей схеме:

- № 2Д (в направлении пос. «Юбилейный»): ул. Чапаева – ул. Московская – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения.

- № 8А (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)): ул. Кутякова – ул. Вольская – ул. Советская – ул. Чапаева и далее по схеме движения.

- № 52 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)): ул. Радищева – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – ул. Григорьева (разворот) и далее по схеме движения.

- № 54 и № 93 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)): ул. Советская – ул. Провиантская – ул. Чернышевского и далее по схеме движения в обоих направлениях.

- № 97: ул. Радищева – ул. Кутякова – ул. Рахова – ул. Советская – ул. Чапаева – ул. Московская – ул. Горького – ул. Кутякова и далее по схеме движения.

- № 9 (в направлении ул. Московской) – сократят маршрут до ул. Большой Казачьей.

- № 110 (в направлении ул. Киселева): ул. Горького – ул. Большая Казачья – ул. Чапаева и далее по схеме движения.

- №№ 2Д, 3, 11 и 33: ул. Московская – ул. Чапаева (обратно по ул. Вольской) – ул. Кутякова – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова (обратно по ул. Соборной) – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях.

- № 95: ул. Челюскинцев – ул. Некрасова (обратно по ул. Соборной) – ул. Московская и далее по схеме движения в обоих направлениях.

Кроме того, до 24.00 будет продлена работа общественного транспорта, отправляющегося из центральной части Саратова в различные районы города: автобусные маршруты №№ 2Д, 3, 6, 8, 9, 11, 33, 52, 53, 57, 58, 64Д, 73, 90, 93, 95, 97, 110, дежурного электротранспорта: трамваи №№ 3, 9, 10, 11, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 15. На автобусных маршрутах будет работать порядка 100 единиц общественного транспорта, на линии выйдут дежурные трамваи (7 единиц) и троллейбусы (4 единицы).

Будет организован резерв автобусов на маршрутах, схемы которых проходят в непосредственной близости от мест скопления пассажиров:

- ул. Радищева/ул. Кутякова,

- Крытый рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU