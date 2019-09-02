Под Саратовом алиментщик под надзором приставов собрал ребенка в школу
Он задолжал свыше 400 тыс. рублей
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В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы заставили жителя Самойловского района выплатить свыше 400 тыс. рублей задолженности по алиментам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство, однако срок погашения он проигнорировал.
Должнику вручили постановление о временном ограничении на пользование специальным правом и о привлечении к ответственности за неуплату денег на содержание детей.
Ситуация не менялось ровно до того момента, пока нерадивому отцу не пригрозили уже уголовным делом. Перепуганный мужчина отдал деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU