2019-09-02T15:49:47+03:00
Происшествия

Под Саратовом алиментщик под надзором приставов собрал ребенка в школу

Он задолжал свыше 400 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы заставили жителя Самойловского района выплатить свыше 400 тыс. рублей задолженности по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство, однако срок погашения он проигнорировал.

Должнику вручили постановление о временном ограничении на пользование специальным правом и о привлечении к ответственности за неуплату денег на содержание детей.

Ситуация не менялось ровно до того момента, пока нерадивому отцу не пригрозили уже уголовным делом. Перепуганный мужчина отдал деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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