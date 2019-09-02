Регоператор просит автовладельцев не перекрывать контейнерные площадки

2 Сент. 15:45 2019-09-02T15:45:57+03:00

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Саратовские автомобилисты стали чаще перекрывать проезд к контейнерным площадкам. Из-за несознательных автовладельцев срываются графики вывоза мусора. При этом обязанность обеспечить проезд для коммунальной техники лежит на собственниках контейнерных площадок: управляющих организациях или органах самоуправления.

- Парковка автомобилей рядом с контейнерными площадками осложняет проезд коммунальной техники. Мы неоднократно обращали внимание управляющих организаций на необходимость обеспечения проезда. Если площадка расположена во дворе дома, то это их прямая обязанность. Убедительная просьба к автовладельцам не оставлять транспорт возле контейнерных площадок, не перекрывать контейнеры, оставлять проезд во двор для крупной техники и место для маневра, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор обеспечивает фактическую реализацию Территориальной схемы обращения с коммунальными отходами Саратовской области. Весь объем коммунальных отходов в зоне деятельности Регоператора направляется на концессионные объекты для экологически безопасных обработки и захоронения. Выстроенная Саратовским филиалом АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с действующими регламентами.

ИСТОЧНИК KP.RU