Саратовские пловцы взяли 14 медалей чемпионата мира
Состязания прошли в Бразилии
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С 24 августа по 1 сентября 2019 года в Бразилии прошел чемпионат мира по плаванию спорта глухих.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняла участие заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова и заслуженный мастер спорта Андрей Живаев.
Спортсмены завоевали 14 медалей, девять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.
ИСТОЧНИК KP.RU