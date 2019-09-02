Саратовские пловцы взяли 14 медалей чемпионата мира

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-02T15:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С 24 августа по 1 сентября 2019 года в Бразилии прошел чемпионат мира по плаванию спорта глухих.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняла участие заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова и заслуженный мастер спорта Андрей Живаев.

Спортсмены завоевали 14 медалей, девять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые.

ИСТОЧНИК KP.RU