2019-09-02T15:10:48+03:00
Происшествия

В Саратове отремонтируют объект культурного наследия

Прокуратура района обратилась с иском в суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Заводского района выявила нарушения соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что объект на Киевской улице,1 находится со сквозными трещинами, частично нет кровли, междуэтажные перекрытия, разрушены лестницы, инженерные коммуникации отсутствуют.

Однако мэрия не принимает мер по сохранению объекта, прокуратура района обратилась в суд с иском обязать администрацию сохранить здание объекта культурного наследия.

Требования районной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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