В Саратовском театре юного зрителя открылся 102-й сезон

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-02T15:20:10+03:00

В первый день ТЮЗ представил премьеру «Богатые невесты» по пьесе Александра Островского

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Накануне премьеры, 29 августа, в музее Театра юного зрителя прошла пресс-конференция, посвященная планам на новый театральный сезон. С журналистами общались заслуженный артист РФ, директор ТЮЗа — Игорь Михайлович Баголей, главный режиссер театра Алексей Логачев, а также актер и режиссер театра Артем Кузин. В сентябре саратовских зрителей ждет три премьеры.

Первая из них состоялась 1 сентября. Саратовский ТЮЗ открыл сезон премьерой спектакля «Богатые невесты» по комедии Александра Островского. 7 сентября состоится премьера постановки «Еженька и нарисованные человечки» по сказке Александра Шарова. Режиссером спектакля выступит Артем Кузин. Ближе к концу месяца, 22 сентября, на Большой сцене состоится премьера философской сказки по роману Феликса Зальтена «Бемби» — «Тропа». Постановка будет посвящена памяти народного артиста России и художественного руководителя театра Юрия Ошерова, который готовил спектакль. Работу закончит режиссер Алексей Чернышев.

Также в сентябре саратовский ТЮЗ принимает гостей. 19 и 20 сентября на малой сцене театра пройдут гастроли кукольной постановки «И дольше века длится день...» по Чингизу Айтматову. Проект представят московский Музей истории ГУЛАГа и Творческое объединение «Таратумб».

До нового года состоятся премьеры спектаклей «Буря» по Шекспиру и «Наша Золушка». Режиссер Илья Ротенберг, известный саратовскому зрителю по спектаклям «Дядя Ваня» и «Калека с острова Инишмаан», поставит в новом сезоне «Отцы и дети» Тургенева. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в театре готовится премьера спектакля «А зори здесь тихие».

Над постановкой «Богатые невесты» работали режиссер-постановщик — народный артист России Александр Соловьев, ассистент режиссера — Елена Краснова, художник-постановщик — Ольга Колесникова. Работы Александра Соловьева хорошо известны зрителям ТЮЗа. Именно он подготовил такие спектакли, как «Наливные яблоки», «Снегурочка», «Поздняя любовь» по Александру Островскому. «Богатые невесты» одна из первых постановок, которая была подготовлена для Исторической сцены ТЮЗа. (Вольская, 83). В день премьеры в зале не было ни одного свободного места. Ведь проблемы, которые затрагивает Островский, актуальны по сей день.

Фото Армена Осипяна

Действие пьесы происходит в дачном поселке. Молодые чиновники Цыплунов и Пирамидалов ищут себе невест, а богатые невесты Бедонегова и Белесова ищут женихов. Антонина Бедонегова (Жанна Волошина) увлечена как Юрой Цыплуновым (Руслан Дивлятшин), так и Виталием Пирамидаловым (Артем Яксанов). Но этим она отталкивает юношей. Валентина Белесова же (Марина Климова) приезжает на дачу генерала Гневышева (Алексей Карабанов) в качестве племянницы. В нее влюбляются оба чиновника. По ходу действия пьесы Цыплунов и Пирамидалов узнают тайну Белесовой.

Простят ли чиновники Валентину? Состоятся ли свадьбы? Ответы на эти вопросы узнают зрители.

Фото Армена Осипяна

В роли Анны Афанасьевной Цыплуновой, матери Юры Цыплунова — заслуженная артистка России — Татьяна Лукина.

Режиссер бережно отнесся к тексту Островского. Получилась классическая постановка, за которой интересно следить. Здесь есть и влюбленность, и разочарование и пробирающие до глубины души монологи. А эмоциональная напряженность артистов чувствуется на протяжении всей постановки.

Фото Армена Осипяна

На поклоне зрители щедро благодарили актеров за проделанную работу. Зал стоя аплодировал. Овации не стихали несколько минут. На сцену также вышел режиссер спектакля Александр Соловьев. Актерам и создателям спектакля вручили цветы.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU