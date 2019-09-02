В Саратове сотрудник Росгвардии вышел во двор и поймал угонщика
В Саратове военнослужащий Управления Росгвардии по Саратовской области прапорщик Сергей Абрамкин заметил в своем дворе покореженный автомобиль без прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии региона, страж порядка подошел к машине и обнаружил, что водитель нетрезв.
В этот момент военнослужащий блокировал автомобиль нарушителя и вытащил ключи.
После вызова на место событий сотрудников УГИБДД и полиции выяснилось, что задержанный катался без прав и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неоднократную пьяную езду.
Мужчина угнал со штрафстоянки машину своей знакомой и собирался колесить по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU