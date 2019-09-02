Энгельсские гребцы взяли пять медалей Кубка Президента

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-02T15:10:06+03:00

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В Москве завершились VIII международные соревнования «Кубок Президента РФ по гребле на байдарках и каноэ» с участием энгельсских мастеров малого весла.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, зрители увидели борьбу в байдарках-четверках, смешанных байдарках, каноэ-двойках и четверках.

Кира Степанова взяла серебро в байдарке-четверке за пройденные полкилометра и бронзу за эту же дистанцию в байдарке-одиночке и байдарке-двойке. Мария Медведева также получила две бронзы, за полкилометра в байдарке-четверке и пройденные 200 метров на этом же судне.

ИСТОЧНИК KP.RU