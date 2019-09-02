В Вольске мужчина разбил окна приюта за отказ его впустить

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-02T14:37:09+03:00

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Вчера ночью, с 1 на 2 сентября, в Вольске 41-летний мужчина закидал камнями детский приют.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, гражданин пришел со своим сыном на территорию социально-реабилитационного центра «Волжанка» на Школьной, 13. Однако местный сторож отказался их пускать. Слова мужчины о том, что раньше они могли сюда зайти, не оказали на него должного эффекта.

Тогда местный житель отвел ребенка домой, а сам вернулся и разбил несколько окон в здании.

На следующее утро мужчина понял, что натворил, и захотел возместить ущерб, однако на него уже подали заявление. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU