Переписчикам запретили приходить к саратовским военным с планшетами

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-02T14:35:24+03:00

Они будут опрошены во время Всероссийской переписи населения на бумаге

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Саратовские военные во время Всероссийской переписи населения в 2020 году будут опрошены на бумаге без использования планшетов.

Об этом сообщила начальник отдела госстатистики в Саратове Надежда Загуменкина на постоянно действующем совещании при главе администрации Октябрьского района Саратова.

Как отметили «КП-Саратов» в Саратовстате, главным новшеством ВПН-2020 станет возможность пройти перепись через портал Госуслуг. Эту технологию опробовали еще в 2018 году во время пробной переписи, и тогда население оценило нововведение положительно.

Также переписчики в области будут совершать поквартирный обход с планшетами. Однако в регионе есть войсковые части, военнослужащих которых не будут опрашивать таким способом, так как на эти территории запрещен вход с электронными устройствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU