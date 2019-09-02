Сайт «КП-Саратов» несколько месяцев удерживает вторую позицию среди саратовских СМИ

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-02T13:55:10+03:00

У «Комсомольской правды» — Саратов» один из самых больших процентов местных читателей

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Сайт «КП-Саратов» в течение нескольких месяцев подряд сохраняет уверенное второе место по посещаемости не только среди местных СМИ, но и всех региональных интернет-ресурсов, статистику которых ведет портал LiveInternet.ru.

По итогам августа, сайт «Комсомольской правды» — Саратов» (158 тыс. уникальных посетителей) опережает ИА «Версия-Саратов» (третье место, 131 тыс. посетителей), «СаратовБизнесКонсалтинг» (четвертое место, 127 тыс. посетителей), ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» (пятое место, 104 тыс. уникальных посетителей).

При этом, согласно данным LiveInternet.ru, из топ-5 саратовских информационных сайтов, включая лидирующий «Взгляд.Саратов», у «Комсомолки» самое большая доля читателей из региона — 40%. У остальных лидеров количество местных читателей колеблется от 21% до 29%.

Также большой процент посетителей из Саратовской области у сайтов «Новости Саратова» — 49% (36 тыс. посетителей, 13-е место) и «АиФ»-Саратов — 50% (34 тыс. уникальных посетителей в августе, 14-е место).

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ИСТОЧНИК KP.RU