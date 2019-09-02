В Энгельсе мужчина украл у подруги золото и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-02T12:56:48+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 48-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она пила спиртное с малознакомым мужчиной, после чего тот прихватил из ее квартиры золото и 15 тыс. рублей.

Украшения 32-летний собутыльник сдал в ломбард, сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело, его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU