В Энгельсе мужчина украл у подруги золото и сдал в ломбард
Также преступник забрал с собой 15 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 48-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она пила спиртное с малознакомым мужчиной, после чего тот прихватил из ее квартиры золото и 15 тыс. рублей.
Украшения 32-летний собутыльник сдал в ломбард, сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело, его задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU