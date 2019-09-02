Команда «СГАУ-Саратов» одержала победу на старте чемпионата

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-02T12:36:15+03:00

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1 сентября в Саратове состоялось открытие Суперлиги Париматч — чемпионата России по гандболу среди мужских команд. В первом матче чемпионата встречались «СГАУ-Саратов» (Саратов) и СКИФ (Краснодар).

В матче открытия встречались две самых молодых команды Суперлиги Париматч. Начало игры прошло на встречных курсах, и команды обменивались голами. Тем не менее краснодарские гандболисты смогли в первой половине первого тайма, сделать отрыв в три мяча. «Аграрии» быстро смогли догнать соперника и сравнять счет. Упорная игра продолжилась до конца тайма. Более удачливыми были саратовские гандболисты, с минимальным преимуществом выигравшие первый тайм 17:16.

Вторая половина встречи осталась за «СГАУ-Саратов». «Аграрии» сделали комфортный отрыв в четыре мяча, который и предопределил исход матча. Краснодарцы смогли сократить отрыв до двух мячей в концовке матча. 27:25 и 28:26. Это максимум, что удалось сделать гостям в этом матче. Итог встречи 32:26 в пользу «СГАУ-Саратов».

«СГАУ-Саратов»:

Беляев — 5/6, Ковалёв — 4/6, Шарков — 4/9, Размаев — 3/4, Бубен — 3/3, Ухваркин — 3/6, Карибов — 3/3, Рыжков — 3/5, Трофимец — 3/4, Измайлов — 1/2.

Следующий матч «СГАУ-Саратов» проведет 7 сентября в Будённовске против ставропольского «Виктора». На домашней площадке болельщики смогут поддержать «аграриев» 14 сентября в матче против «Университета Лесгафта-Невы». Начало матча в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU