2019-09-02T13:57:07+03:00
Общество

Более 30 улиц Саратова на сутки останутся без воды

От ресурса отключены жители центра города
Ольга Симонова
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В центре Саратова с 06:00 3 сентября до 04:00 4 сентября отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», без водоснабжения останутся некоторые дома на множестве улиц. Это связано с проведением плановых мероприятий по капитальному ремонту на водопроводных сетях города.

Так, ресурс отключат жителям Большой Казачьей, Большой Горной, Вознесенской, Волжской, Вольской, Григорьева, Дзержинского, Киселева, Комсомольской, Горького, Мичурина, Некрасова, Московской, Октябрьской, Первомайской, Радищева, Сакко и Ванцетти, Соляной, Яблочкова, а также проспекта Кирова, Соборной и Театральной площадей.

К тому же без воды остаются частные дома по улицам Посадского, Глебучев овраг, 1-й Глебучев проезд, Вознесенская, Волочаевский проезд, Некрасова, Коммунарный тупик, Соборная, Кузнечная, Большая Горная.

Коммунальщики напоминают, что после включения воды ближайшие 48 часов ее нужно пить только в кипяченом виде, а до отключения стоит сделать запасы ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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