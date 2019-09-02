В Саратове дети украли из иномарки два усилителя
Сумма ущерба составила 39 тыс. рублей
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 37-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21 июля по 12 августа неизвестные заметили машину у дома №79 по улице Максима Горького. Воры залезли через моторный отсек Hyundai Porter и забрали два усилителя на общую сумму 39 тыс. рублей.
Вчера, 1 сентября, в отдел доставили двух 15-летних парней, которые не стали затягивать с признанием.
На ребят завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU