В Саратове дети украли из иномарки два усилителя

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-02T12:06:59+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 37-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21 июля по 12 августа неизвестные заметили машину у дома №79 по улице Максима Горького. Воры залезли через моторный отсек Hyundai Porter и забрали два усилителя на общую сумму 39 тыс. рублей.

Вчера, 1 сентября, в отдел доставили двух 15-летних парней, которые не стали затягивать с признанием.

На ребят завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU