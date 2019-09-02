В Саратовской области за выходные росгвардейцы обнаружили три гранаты
Боеприпасы уничтожили
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В минувшие выходные взрывотехники саратовского ОМОН нашли и уничтожили боеприпасы, найденные в районах Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии региона, житель Энгельсского района обнаружил у поселка Бурый что-то похожее на снаряд и сообщил правоохранителям.
Специалисты поняли, что это 100-килограммовый авиационный снаряд с элементами сильной коррозии.
Такая же находка произошла в 300 метрах от села Большая Таволожка Пугачевского района. Это шрапнельные снаряды 1915 года.
Все боеприпасы уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU