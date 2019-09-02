Житель Хвалынска до смерти забил брата ногами
Ему назначили девять лет колонии
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Суд признал 40-летнего жителя Хвалынского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 28 по 30 апреля гражданин пил со своим братом в одном из домов на Молодежной улице села Ивановка. Родственники поссорились, после чего мужчина не менее 50 раз ударил брата ногами и руками.
Суд обязал гражданина провести девять лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU