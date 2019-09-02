Житель Хвалынска до смерти забил брата ногами

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-02T11:30:59+03:00

Ему назначили девять лет колонии

Изменить размер текста: A A

Суд признал 40-летнего жителя Хвалынского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 28 по 30 апреля гражданин пил со своим братом в одном из домов на Молодежной улице села Ивановка. Родственники поссорились, после чего мужчина не менее 50 раз ударил брата ногами и руками.

Суд обязал гражданина провести девять лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU