2019-09-02T11:30:59+03:00
Происшествия

Житель Хвалынска до смерти забил брата ногами

Ему назначили девять лет колонии
Дарья Вострикова
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Суд признал 40-летнего жителя Хвалынского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 28 по 30 апреля гражданин пил со своим братом в одном из домов на Молодежной улице села Ивановка. Родственники поссорились, после чего мужчина не менее 50 раз ударил брата ногами и руками.

Суд обязал гражданина провести девять лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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