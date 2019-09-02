Удар в ухо полицейскому обернулся для жителя Озинок сроком в колонии
Мужчину отправили на полгода в «строгач»
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В Озинском районе Саратовской области осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в насилии по отношению к полицейскому при исполнении.
- Мужчину 30 апреля 2019 года везли в медучреждение в служебном авто правоохранителей, и там он начал буянить: размахивал руками, матерился. Страж порядка сделал замечание гражданину, а тот ударил его в ухо, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Суд приговорил жителя Озинок к шести месяцам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU