Саратовцы расплачивались в магазинах украденной картой
Они успели потратить свыше 11 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 49-летнего безработного мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 августа неизвестные тайком унесли банковскую карту из квартиры на Московской улице и расплачивались ею в магазинах. Потрачено свыше 11 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении задержаны 33 и 26-летний мужчины, которые во всем признались, на них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU