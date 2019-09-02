Саратовцы расплачивались в магазинах украденной картой

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-02T10:51:27+03:00

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 49-летнего безработного мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 августа неизвестные тайком унесли банковскую карту из квартиры на Московской улице и расплачивались ею в магазинах. Потрачено свыше 11 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержаны 33 и 26-летний мужчины, которые во всем признались, на них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU