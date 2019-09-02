В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от клещей
Реализация серии препарата приостановлена
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.
- Речь идет о препарате «Алмектин 10» (серия 180915, срок годности до 14.09.2021) производства «Yantai Luye Animal Health Products Co., Ltd.», Китай, Он не соответствует установленным требованиям по показателям «рН» и «относительная плотность, — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам, поскольку реализация приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU